Highlights e gol Sampdoria-Verona 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Gli Highlights e tutti i gol del match tra Sampdoria e Verona, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Ranieri nel secondo tempo ribaltano la punizione di Lazovic con la bordata di Jankto, il calcio di rigore mandato a segno da Gabbiadini e il colpo di testa di Thorsby (con grande complicità di Silvestri). I liguri si portano quindi a quota 39 punti in classifica, a sole due lunghezze dagli scaligeri. La banda di Juric incappa invece nella quinta sconfitta nelle ultime 6 partite. LE PAGELLE DEL MATCH 0-1, LAZOVIC 1-1, JANKTO 2-1, RIG. GABBIADINI 3-1, THORSBY

