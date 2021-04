Felicissima sera: con Pio e Amedeo Canale 5 sdogana il varietà cafone (Di sabato 17 aprile 2021) Prima o poi doveva succedere. Dopo l’abbuffata dei reality, dopo l’indigestione di Isole e Grandi Fratelli più o meno Vip, più o meno trash, Canale 5 non poteva che provare a tornare alle origini, con un varietà a suo modo molto classico, quasi old style. L’esperimento Pio e Amedeo, ieri in prima serata, è riuscito. Con “Felicissima sera” (citazione da un vecchio monologo di Mario Merola), che ha portato a casa il 20,1 per cento di share mettendo ulteriormente in crisi la proposta di classe di Rai 1 “Canzone segreta” (sceso al 15,7 per cento), l’ammiraglia Mediaset ha messo in onda un prodotto solido. E anche ricco, come budget. Il prezzo simbolico da pagare invece è la cifra sempre tendenzialmente provocatoria e sboccata dei due protagonisti, i foggiani Pio D’Antini e ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021) Prima o poi doveva succedere. Dopo l’abbuffata dei reality, dopo l’indigestione di Isole e Grandi Fratelli più o meno Vip, più o meno trash,5 non poteva che provare a tornare alle origini, con una suo modo molto classico, quasi old style. L’esperimento Pio e, ieri in primata, è riuscito. Con “” (citazione da un vecchio monologo di Mario Merola), che ha portato a casa il 20,1 per cento di share mettendo ulteriormente in crisi la proposta di classe di Rai 1 “Canzone segreta” (sceso al 15,7 per cento), l’ammiraglia Mediaset ha messo in onda un prodotto solido. E anche ricco, come budget. Il prezzo simbolico da pagare invece è la cifra sempre tendenzialmente provocatoria e sboccata dei due protagonisti, i foggiani Pio D’Antini e ...

