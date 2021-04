Eliminato Serale Amici 20 | quinta puntata 17 aprile | un nome molto discusso via dal talent

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 17 aprile 2021) Stasera andrà in onda su Canale 5 ladeldi20 e, come è accaduto nei casi precedenti, essendo un appuntamento registrato, abbiamo già diramato le anticipazioni sulle sfide, gli ospiti e l’. Eccovi a seguire i dettagli di ciò che è accaduto.20,: un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.