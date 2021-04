Dzeko, il futuro alla Roma è ancora da scrivere (Di sabato 17 aprile 2021) La Roma semifinalista di Europa League ha un protagonista assoluto. Edin Dzeko , 35 anni, da Sarajevo. Il suo gol, in una partita complicata per un attaccante, vale oro, è risultato decisivo. E' stata ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) Lasemifinalista di Europa League ha un protagonista assoluto. Edin, 35 anni, da Sarajevo. Il suo gol, in una partita complicata per un attaccante, vale oro, è risultato decisivo. E' stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko futuro Dzeko, il futuro alla Roma è ancora da scrivere Ma lo spessore di Dzeko non è espresso solo da gelidi numeri. Che comunque fanno sperare in vista della semifinale contro il Manchester United . Quasi un derby per lui, che ha giocato nel City. ...

Roma, via all'era Pinto: dal mercato a Sarri e Totti, ecco il piano completo di Tiago ...se continuare in altri emisferi dove possono garantirgli quello stipendio oppure avviarsi verso fine carriera e magari restare da dirigente in futuro. Nel frattempo la Roma cerca il dopo Dzeko, anche ...

Roma, via all’era Tiago Pinto: dal mercato a Sarri e Totti, ecco il piano 2 E’ arrivato nel momento peggiore della stagione tra contagio da Covid, sconfitte eclatanti (vedi derby e Spezia), la lite Fonseca-Dzeko e le voci su un cambio in panchina. Oggi però il 33enne Tiago ...

Calciomercato Roma, da Torino confermano: virata su Belotti, i dettagli Calciomercato Roma, La Stampa, il quotidiano torinese, rilancia l’affondo dei Friedkin per il Gallo Belotti. Come riporta La Stampa, c’è stata una virata decisiva della Roma per quel che riguarda il c ...

