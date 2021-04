Differenziata di bassa qualità | i movimenti criticano | ' Il 40% diventa uno scarto'

(Di sabato 17 aprile 2021) PESARO - La provincia pesarese, così come le Marche, vanta una percentuale di raccoltadei rifiuti del 70% ma larisulta scarsa, su base regionale, tanto che solamente il 60% ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Differenziata bassa

corriereadriatico.it

PESARO - La provincia pesarese, così come le Marche, vanta una percentuale di raccoltadei rifiuti del 70% ma la qualità risulta scarsa, su base regionale, tanto che solamente il 60% delle quantità biodegradabili (rifiuti organici e sfalci di verde) avviate al recupero ......di portare la plastica nei 13 eco - compattatori aumentiamo il livello di raccoltae ...Centro Est " Castelletto (piazza Manin) " Porto Antico (uscita metro San Giorgio) Municipio...PESARO - La provincia pesarese, così come le Marche, vanta una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti del 70% ma la qualità risulta scarsa, su base regionale, tanto ...Come è cambiato il progetto della raccolta carta da quando partì la sperimentazione nel 1976, con Novelli sindaco: "Le altre città ...