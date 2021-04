Covid, il pass per gli spostamenti e per gli eventi: cos'è e quando si userà (Di sabato 17 aprile 2021) Ne ha parlato il premier Draghi durante la conferenza stampa in cui sono state annunciate diverse riaperture a partire dal 26 aprile. Si prevede che il lasciapassare attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test Covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid Leggi su tg24.sky (Di sabato 17 aprile 2021) Ne ha parlato il premier Draghi durante la conferenza stampa in cui sono state annunciate diverse riaperture a partire dal 26 aprile. Si prevede che il lasciaare attesti la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un testnegativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal

Advertising

fattoquotidiano : Spostamenti ed eventi, ecco come funzionerà il pass annunciato da Draghi: tampone, vaccino o guarigione dal Covid p… - MediasetTgcom24 : Dal 26 aprile l'Italia riapre: torna la zona gialla, via libera a spettacoli e ristoranti anche di sera ma all'aper… - LaStampa : Covid, arriva il pass per gli spostamenti tra regioni: cos’è e come funzionerà - atimo13 : RT @FabioFranchi1: Sembra che dopo vaccinazione molti non abbiano neppure gli anticorpi. Però sono 'in regola'. Avranno il pass. Però sul… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Il governo introduce un 'pass' che permetterà di spostarsi liberamente sul territorio nazionale. Il documento attesterà… -