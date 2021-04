Covid-19 | calano i morti In arrivo oltre 400 mila dosi di Moderna

(Di sabato 17 aprile 2021) Sono 15.370 i nuovi contagi da-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia (3.857.443 totali) e 310 i nuovi decessi (116.676 totali). Lo evidenzia il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Ieri i nuovi casi erano 15.943 mentre 429 le vittime. I tamponi effettuati sono stati 331.734, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 327.704, per un tasso di positività che scende al 4,6% (4,86 quello di ieri).Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni perin Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri. In totale i casi da inizio epidemia sono 3.857.443, i ...

Advertising

infoitsalute : Covid Liguria, 321 casi e 14 decessi: calano ospedalizzati e terapie intensive - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero dell… - stop_fake_news_ : AGI - Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero d… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: ?? DIRETTA - La conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità #ANSA - GiaPettinelli : Vaccini: Gb sfonda quota 42 mln, casi Covid calano ancora - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

ANSA Nuova Europa

... un Paese dove ilpicchia ancora duro, comincia a scendere sotto alla soglia di guardia dei 200 casi', commenta Toti. Se i contagi, la curva del dolore continua a salire: "Sono purtroppo ...Umbria,i ricoverati Scendono ancora di più di 20 unità i ricoverati in Umbria: sono 22 in ... In tutto, i posti occupati negli ospedali dai malatisono 270, di cui 33 (uno in meno) in ...A fronte di 50.170 tamponi effettuati, sono 2.546 i nuovi positivi (5%) Il trend dei ricoveri in terapia intensiva è ancora in calo, così come negli altri reparti. I decessi sono 74. I nuovi casi, pro ...Nell'attesa di conoscere i nuovi colori delle Regioni, emergono i primi dati del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute, come ogni venerdì. Scende ancora il valore ...