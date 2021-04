(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Fra le varie attività di controllo poste in essere daidella Compagnia divi è quella del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a seguito di misura cautelare o di prevenzione. Tale attività assume particolare valore poiché è esito di attività pregressa di indagine che ha evidenziato la pericolosità sociale deia cui vengono comminate. Nella giornata di ieri idella Sezione Radiomobile hanno arrestato dueproprio in virtù di tali accurati, che hanno consentito di richiedere all’Autorità Giudiziaria un aggravamento dellein atto nei loro confronti. Nel primo caso si tratta di S.G., 42 enne ...

Advertising

anteprima24 : ** Controlli su soggetti sottoposti a misure cautelari: i Carabinieri di ##Salerno arrestano due #Pregiudicati **… - ronzidante : @fattoquotidiano @ladyrosmarino Fosse Iddio, finalmente si capisca, che la maggior parte delle malattie infettive,… - SanSeveroNews : I carabinieri della Compagnia di Cerignola, nei giorni scorsi, nel corso dei controlli svolti a Cerignola nei confr… - OraWeb_TV : Messina e provincia. Potenziati controlli anti-Covid nel weekend: “Sanzionate numerosi soggetti e un centinaio eser… - FiUCeR : @AEntrate_buona Conferma che saranno soggetti a controlli fiscali contando anche i peli del culo... -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli soggetti

Una lunga sequenza di documenti falsi enon eseguiti consente ai prodotti di arrivare a ... A causarle sarebbero terreni degradati,a siccità e sfruttati male in seguito a cambiamenti ...... nella parte in cui si prevede che "? le prove ed isui materiali da costruzione su ... Quindi, sono da considerarsi "in aggiunta" aigià legittimati a svolgere tali accertamenti e non ...Salerno – Fra le varie attività di controllo poste in essere dai Carabinieri della Compagnia di Salerno vi è quella del rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria a seguito di misur ...Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato due soggetti pregiudicati durante un'attività di controllo ...