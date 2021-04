Che botta per Martin! Infortunio e operazione in vista (Di sabato 17 aprile 2021) Jorge Martin giovane pilota spagnolo del team Pramac è stato vittima di una caduta incredibile. Mentre correva le FP3 del GP del Portogallo è stato prima sbalzato e poi schiacciato dalla sua moto restando fermo a terra. Dopo il soccorso immediato dei commissari e dell’equipe medica si è deciso di trasportalo in ospedale per accertamenti. Dopo qualche ora è uscito il bollettino dell’Infortunio capitato allo sfortunato Martin. Fratture alla mano destra e alla caviglia per la quale dovrà essere operato. Grande spavento per Jorge e per tutto il mondo del Motomondiale ma alla fine l’augurio è di poterlo rivedere presto in pista. L’incidente Il rookie spagnolo Jorge Martin si è infortunato nella mattinata del sabato durante le FP3 sul circuito di Portimao. La sua Ducati Pramac #89 si è imbizzarrita nel brevissimo rettilineo che collega curva 6 con curva 7. Martin è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Jorge Martin giovane pilota spagnolo del team Pramac è stato vittima di una caduta incredibile. Mentre correva le FP3 del GP del Portogallo è stato prima sbalzato e poi schiacciato dalla sua moto restando fermo a terra. Dopo il soccorso immediato dei commissari e dell’equipe medica si è deciso di trasportalo in ospedale per accertamenti. Dopo qualche ora è uscito il bollettino dell’capitato allo sfortunato Martin. Fratture alla mano destra e alla caviglia per la quale dovrà essere operato. Grande spavento per Jorge e per tutto il mondo del Motomondiale ma alla fine l’augurio è di poterlo rivedere presto in pista. L’incidente Il rookie spagnolo Jorge Martin si è infortunato nella mattinata del sabato durante le FP3 sul circuito di Portimao. La sua Ducati Pramac #89 si è imbizzarrita nel brevissimo rettilineo che collega curva 6 con curva 7. Martin è ...

