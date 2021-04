Cassia | piante di marijuana alte un metro e mezzo in casa | due 50enni nei guai

(Di sabato 17 aprile 2021) Una coltivazionelinga diin zona. E’ questo quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma La Storta, nel corso di un mirato servizio di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito diverse perquisizioni sorprendendo un 53enne e un 51enne, entrambi cittadini romani con precedenti, in possesso di quasi 1 kg diconfezionata e pronta allo smercio. Rinvenute inoltre 15della medesima sostanza di 1,5 m dizza, e di oltre 5.500 euro in contanti, frutto dell’attività illecita. I due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. su Il Corriere della Città.

