Capelli ruvidi e spenti? Tutti i consigli per riportare la tua chioma all’antico splendore

(Di sabato 17 aprile 2021) Se hainon disperare, bastano pochi semplici gesti per renderli luminosi e scintillanti Le più fortunate possono vantare chiome fluenti e luminose senza sforzi ma molte di noi, purtroppo, devono fare i conti con. Se ti rivedi in questa seconda descrizione, sappi che non è detto che i tuoi siano così perché rovinati. A volte effettivamente può essere questa la causa, ma molte altre si tratta semplicemente di una tipologia che necessita di alcune accortezze particolari per sprigionare tutta la sua bellezza. Insomma, non pensare che la tua situazione in testa sia disperata. Esistono infatti molti semplici modi per far splendere i tuoi. Basta solo armarsi di un po’ di pazienza e costanza....

