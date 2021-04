Bonus vacanze 2021: come funziona e strutture aderenti - GUIDA PDF (Di sabato 17 aprile 2021) Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione “tax credit... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021) Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio) ha prorogato al 31 dicembreil termine di utilizzo dell’agevolazione “tax credit...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Nel Def il conto degli aiuti distribuiti nell'anno del lockdown: 56 miliardi su 108 sono andati alle imprese (che attaccavano il Sussidistan)... E ancora: 1,9 miliardi hanno finanziato la sospensione del pagamento dei contributi , 817 milioni sono stati spesi per il bonus vacanze , mirato ad aiutare hotel, villaggi e b&b, e 770 per la ...

Bonus vacanze, ultima idea: spenderlo anche nelle agenzie di viaggio Il bonus vacanze ha ricevuto pochi consensi, nasce allora l'idea di spenderlo anche presso le agenzie di viaggio Massimo Garavaglia , attuale ministro del Turismo, ha lanciato l'idea: poter spendere il ...

Bonus vacanze 2021: come funziona e strutture aderenti - GUIDA PDF Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di ...

Bonus Vacanze 2021, novità in vista per tutti: italiani euforici Bonus Vacanze 2021, novità in vista per tutti: il governo ha previsto un budget importante in vista dei prossimi mesi, italiani euforici ...

