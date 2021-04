Biden: 'Usa e Giappone uniti su Cina e Corea del Nord' (Di sabato 17 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 17 - Usa e Giappone sono impegnati a lavorare insieme su questioni come la Cina e la Corea del Nord e insieme lavoreranno anche sulla tecnologia 5G: lo ha detto Joe Biden nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) - WASHINGTON, APR 17 - Usa esono impegnati a lavorare insieme su questioni come lae ladele insieme lavoreranno anche sulla tecnologia 5G: lo ha detto Joenella ...

Italia - Usa: Di Maio a colloquio con rappresentante Commercio Tai, sviluppare cooperazione ... tra i principali dossier trattati durante il colloquio, il ministro Di Maio ha ribadito di aver accolto con favore l'accordo raggiunto tra la Commissione europea e l'amministrazione Biden sulla ...

Ritiro dall'Afghanistan, una sconfitta dell'Occidente Gli Stati Uniti sembrano aver preso la decisione definitiva di rimpatriare le residue truppe presenti in Afghanistan, appena 3.500 effettivi dopo i ritiri progressivi ordinati dall’amministrazione Tru ...

