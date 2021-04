Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | Sassari stende Broni in gara 1 dei playout

(Di sabato 17 aprile 2021) La Dinamobatte nettamente la PFin1 deidiA1di. Le isolane hanno trionfato con un perentorio 74-60 che dà loro grande fiducia in vista delle prossime sfide. La migliore in campo è stata un’immarcabile Michaela Fekete autrice di una doppia doppia da 28 punti e 11 rimbalzi. Da segnalare, inoltre, anche la prova da 15 punti e 15 carambole di Kennedy Burke.ha iniziato meglio il match e a metà primo quarto guidava con cinque punti di margine sul 13-18. Sul finire del periodo inaugurale, tuttavia, le isolane sono tornate sotto e hanno chiuso a -2. Le lombarde hanno riallungato all’inizio della seconda frazione di gioco, per merito, soprattutto, di una ...

Sconfitta per 57 - 51 per la Ren - Auto a San Lazzaro. Senza coach Rossi, fermato per contact tracing, la Ren - Auto si presenta sul campo della capolista San Lazzaro priva di La Forgia, con le ...: si sono giocate gare1 dei quarti di finale playoff A1 donne.il return match è in programma lunedì 19 nella città lagunare dove si giocherebbe anche l'eventuale ...Dopo la vittoria nella trasferta infrasettimanale contro le altoatesine dell'Alperia BCB Bolzano, per le giocatrici di MantovAgricoltura non c'è un largo tempo di recupero in ...