ATP Barcellona | il tabellone di Jannik Sinner Bye al 1° turno | Bautista Agut e Ruud all’orizzonte!

Advertising

marcomazz : RT @Alenize82: Sorteggio Italiani #Atp 500 #Barcellona #Musetti - F.Lopez #Caruso - Norrie #Fognini - 2T Q/Q #Sinner - 2T Gerasimov/Tsong… - Alenize82 : Sorteggio Italiani #Atp 500 #Barcellona #Musetti - F.Lopez #Caruso - Norrie #Fognini - 2T Q/Q #Sinner - 2T Gerasimov/Tsonga #tennis - OA_Sport : ATP Barcellona 2021: sorteggiato il tabellone del 500 che Rafael Nadal ha vinto per 11 volte. Lorenzo Musetti sfida… - _fragolina88 : Bello questo squilibrio tra parte alta e parte bassa del tabellone dell'ATP 500 di Barcellona. Ma quando la finiamo con queste barzellette? - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: Tabellone Atp 500 Barcellona 2021: #Nadal guida il seeding, presenti #Sinner, #Musetti e #Fognini -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Barcellona

Nadal non si dà pace: "Certo non il modo migliore per cominciare la stagione sulla terra, ora vado ama soprattutto torno ad allenarmi per molte ore al giorno . È una sconfitta che fa male,...Nel suo palmares figurano 60 tornei sul rosso: in ordine alfabetico, 2 tornei ad Acapulco, 2 ad Amburgo, 11 a, 1 a Bastad, 1 a Buenos Aires, 1 in Costa do Sauipe, 4 a Madrid, 11 a Monte ...Si è concluso da poco il sorteggio dell'ATP 500 di Barcellona, di scena nella città catalana dal 19 al 25 di aprile. Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 11 e quindi avrà il bye al primo turno.Buona la prima per Federico Gaio. Il tennista azzurro supera il primo turno di qualificazioni del torneo Atp 500 di Barcellona (Spagna, terra rossa) e lo fa sconfiggendo in due set, con il punteggio d ...