AstraZeneca, casi trombosi tra pazienti più anziani in Francia (Di sabato 17 aprile 2021) Soggetti “più anziani”, con età media di 62 anni, tra i nove casi di trombosi anomala e due casi di problemi di coagulazione associati al vaccino AstraZeneca in Francia, con 4 decessi, tra il 2 e l’8 aprile. Sono le news e i dati diffusi dall’agenzia francese del farmaco (Ansm) e riportati da Le Parisien. Dall’inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, in Francia sono stati segnalati “23 casi” di trombosi o di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi del farmaco somministrate all’8 aprile. Gli ultimi 9 casi riguardano soggetti che presentano “un profilo differente” rispetto a quello di persone individuate in precedenza. L’età dei pazienti “è più alta: si tratta di 4 donne e 5 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 aprile 2021) Soggetti “più”, con età media di 62 anni, tra i novedianomala e duedi problemi di coagulazione associati al vaccinoin, con 4 decessi, tra il 2 e l’8 aprile. Sono le news e i dati diffusi dall’agenzia francese del farmaco (Ansm) e riportati da Le Parisien. Dall’inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, insono stati segnalati “23” dio di problemi di coagulazione e “8 decessi” su 2.725.000 dosi del farmaco somministrate all’8 aprile. Gli ultimi 9riguardano soggetti che presentano “un profilo differente” rispetto a quello di persone individuate in precedenza. L’età dei“è più alta: si tratta di 4 donne e 5 ...

