Arrestato 60enne nascondeva droga nel suo Albergo a Roma

(Di sabato 17 aprile 2021)no titolare di unoltre 15 Kg di sostanze stupefacente tra Hashish ed Eroina. Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura dihannoitaliano, sequestrando un ingente

Advertising

cjmimun : Arrestato un 60enne italiano titolare di un hotel di Roma e sequestrati oltre 15 chili di sostanza stupefacente tra hashish ed eroina. -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 60enne

La Nuova Sardegna

Roma, la Polizia di Stato hail titolare di un albergo per detenzione di circa 15 Kg. di stupefacente. L'operazione ... A finire in manette è stato unitaliano. Gli agenti hanno ...Ad insospettire ulteriormente gli agenti della Squadra Mobile la presenza di una cassaforte a muro della quale il titolare dell'albergo, unromano con numerosi precedenti penali, non ha ...(AGR) Nel corso di mirati servizi predisposti per la prevenzione ed il contrasto dei reati in genere, personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile del ...Nella stanza dov'è stata trovata la droga erano presenti, inoltre, rotoloni per il confezionamento e bilancini elettronici con tracce di stupefacente ...