Antonio, 12 anni, e il suo sogno di diventare un burattinaio (Di sabato 17 aprile 2021) di Monica De Santis Antonio Giardullo, è un simpatico ragazzino di 12 anni. Vive con la sua famiglia a Battipaglia. Frequenta la seconda alla scuola media Gatto. Ed ha una grande passione. Una passione per i burratini. Passione che è cresciuta con lui. Da piccolo andava sempre a vedere gli spettacoli del maestro Ferraiolo… “Mi sono sempre piaciuti – racconta Antonio – e i miei genitori ad ogni fine spettacolo mi compravano un burattino, così a casa potevo giocare” Crescendo, Antonio ha trovato un artigiano a Cava de’ Tirreni che ha iniziato a costruirgli i burattini… “Non sono grandi come quelli che usano i Ferraiolo ma sicuramente sono più grandi di quelli che vendono loro”. Tutti i burattini che si è fatto costruire così come il suo piccolo teatrino si trovano in un piccolo laboratorio che ha allestito a ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 17 aprile 2021) di Monica De SantisGiardullo, è un simpatico ragazzino di 12. Vive con la sua famiglia a Battipaglia. Frequenta la seconda alla scuola media Gatto. Ed ha una grande passione. Una passione per i burratini. Passione che è cresciuta con lui. Da piccolo andava sempre a vedere gli spettacoli del maestro Ferraiolo… “Mi sono sempre piaciuti – racconta– e i miei genitori ad ogni fine spettacolo mi compravano un burattino, così a casa potevo giocare” Crescendo,ha trovato un artigiano a Cava de’ Tirreni che ha iniziato a costruirgli i burattini… “Non sono grandi come quelli che usano i Ferraiolo ma sicuramente sono più grandi di quelli che vendono loro”. Tutti i burattini che si è fatto costruire così come il suo piccolo teatrino si trovano in un piccolo laboratorio che ha allestito a ...

