Anche Twitter ha i suoi down: oggi è stato impossibile, per qualche minuto, vedere i post altrui (Di sabato 17 aprile 2021) Non vi annoieremo con le solite battute del tipo: dove scriviamo che Twitter è down, se Twitter è down? In effetti, è un evento abbastanza raro, quello di un malfunzionamento della piattaforma inventata da Jack Dorsey. Eppure, è successo: il 17 aprile (quando in Italia era ormai notte fonda) si è verificato un Twitter down della durata di circa 30 minuti. In questo lasso di tempo, sono arrivate quasi 100mila segnalazioni su downdetector, che geolocalizza i problemi e che produce grafici che mettono in evidenza la portata del problema (proprio a partire dal numero di segnalazioni ricevute). LEGGI Anche > Twitter annuncia l’analisi dei pregiudizi dei suoi algoritmi Twitter down, cosa ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 17 aprile 2021) Non vi annoieremo con le solite battute del tipo: dove scriviamo che, se? In effetti, è un evento abbastanza raro, quello di un malfunzionamento della piattaforma inventata da Jack Dorsey. Eppure, è successo: il 17 aprile (quando in Italia era ormai notte fonda) si è verificato undella durata di circa 30 minuti. In questo lasso di tempo, sono arrivate quasi 100mila segnalazioni sudetector, che geolocalizza i problemi e che produce grafici che mettono in evidenza la portata del problema (proprio a partire dal numero di segnalazioni ricevute). LEGGIannuncia l’analisi dei pregiudizi deialgoritmi, cosa ...

Advertising

GiuseppeConteIT : È inaccettabile essere licenziati per un post social, in particolare come è toccato a Riccardo Cristello, operaio e… - MediasetPlay : “Anche questo momento buio finirà e ci toccherà fare solo una cosa: ricordarci chi siamo. Ricordarci che dobbiamo e… - EnricoLetta : È venuto a trovarmi ?@campsoscar?, il fondatore di ?@openarms_fund?. Bello scambio di idee. Tante preoccupazioni, e… - FurinStefano : RT @sono_selvatica: Buongiorno e buon sabato my friends!! Almeno nel weekend che si corre un po’ meno, provare a ricordarsi che anche l’oc… - vholdmeniall : RT @niallspromoIT: Niall parla della prima volta che ha giocato a golf in 'Augusta National' dicendo che è bello vedere sorgere il sole e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Twitter Caso Denise Pipitone, la madre Piera Maggio: 'I rom non hanno rapito mia figlia' - - > Leggi Anche Caso Pipitone, parla la madre Piera Maggio: 'Voglio la verità e riabbracciare Denise' - - > Leggi Anche Caso Pipitone, parla l'autore della foto virale su Twitter: 'Non è Denise, lo ...

Cosenza, lo splendido omaggio a Gigi Marulla: diventa una Celebrative Sticker Sono state stampate anche 10 copie omaggio, non hanno il numero consecutivo da 1 a 300. Verranno ... Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Paola Ferrari: «Anche io rapinata nella stessa casa di Smalling, sono turbata» Il colpo subito a inizio del 2018 dalla giornalista di Rai Sport era stato un assalto in notturna e nello stesso appartamento in affitto sull’Appia Antica ...

Dal Pino verso le dimissioni: anche la Lazio tra i club firmatari Il motivo sarebbe legato ad una gestione errata secondo i club dei fondi e soprattutto per i diritti TV Fronte comune per Juve, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio. Terremoto in ...

- - > LeggiCaso Pipitone, parla la madre Piera Maggio: 'Voglio la verità e riabbracciare Denise' - - > LeggiCaso Pipitone, parla l'autore della foto virale su: 'Non è Denise, lo ...Sono state stampate10 copie omaggio, non hanno il numero consecutivo da 1 a 300. Verranno ... Condividi:Facebook Like this: Like Loading...Il colpo subito a inizio del 2018 dalla giornalista di Rai Sport era stato un assalto in notturna e nello stesso appartamento in affitto sull’Appia Antica ...Il motivo sarebbe legato ad una gestione errata secondo i club dei fondi e soprattutto per i diritti TV Fronte comune per Juve, Inter, Napoli, Atalanta, Fiorentina, Hellas Verona e Lazio. Terremoto in ...