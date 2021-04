Addio a Felix Silla | il Cugino Itt della Famiglia Addams è morto a 84 anni

(Di sabato 17 aprile 2021), l’attore che interpretò ilItt, ènegli Stati Uniti stroncato da un tumore al pancreas. Aveva 84. IlItt(screenshot video)Lutto nel mondo del cinema:a Las Vegas all’età di 84a causa di un tumore al pancreas. L’attore e stuntman, noto soprattutto per aver interpretato ilIttcelebre serie tv La, era di origini italiane, essendo nato nel 1937 a Roccacasale, in Abruzzo. Il suo tratto più identificativo è sempre stato ...

Su Twitter l'amico e collega Gerard lo ha ricordato così: 'è morto poche ore fa e l'unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non soffrirà più. Mi mancherà terribilmente, ...MortoSilla, che ha interpretato Cugino Itt de 'La Famiglia Addams'. A ricordarlo per l'...all'attore, il suo personaggio amato da milioni di persone: 'Grazie di tutto' Pubblicato il 17 - ...Era Cugino Itt nella serie tv Cult 'The Addams Family' (La famiglia Addams) del 1965-1966. L'attore aveva 84 anni.Addio a Frank Silla: il ricordo dell'amico e collega Gil Gerard. Ci lascia il Cugino Itt de «La famiglia Addams» alll'età di 84 anni.