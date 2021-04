Viabilità Roma Regione Lazio del 16-04-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021)DEL 16 APRILEORE 9.05 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1NAPOLI, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME, SI RALLENTA TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO; AL MOMENTO SI VIAGGIA SOLO SU DUE CORSIE. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA FLAMINIA, PERMANGONO CODE DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. TRASPORTO PUBBLICO RISOLTO IL GUASTO TECNICO IN VIA DELPINO, LE LINEE TRAM 5 E 19 SONO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. RESTANDO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO ...