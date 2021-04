Usa, Chicago: agente uccide un tredicenne con le mani alzate (Di venerdì 16 aprile 2021) Tensione alle stelle a Chicago, dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola a un tredicenne uccidendolo. Il suo nome era Adam Toledo, un giovane ispanico, felpa con scritto “Just Do It”, jeans e cappellino. E’ stata la stessa polizia a diffondere le immagini della bodycam dell’agente che ha sparato. Il fatto è avvenuto il 29 marzo scorso. L’accaduto a Chicago Nel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l’arma che avrebbe tenuto in mano. Appena alzate le mani però, il tredicenne viene raggiunto da un proiettile al petto morendo sul colpo. Adam non sembra avere in mano un’arma mentre gli si ordina di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Tensione alle stelle a, dove la polizia ha pubblicato il video in cui unha sparato un colpo di pistola a unndolo. Il suo nome era Adam Toledo, un giovane ispanico, felpa con scritto “Just Do It”, jeans e cappellino. E’ stata la stessa polizia a diffondere le immagini della bodycam dell’che ha sparato. Il fatto è avvenuto il 29 marzo scorso. L’accaduto aNel video, di pochi secondi, si vede il poliziotto inseguire il ragazzino in un vicolo e intimargli di fermarsi e di gettare a terra l’arma che avrebbe tenuto in mano. Appenaleperò, ilviene raggiunto da un proiettile al petto morendo sul colpo. Adam non sembra avere in mano un’arma mentre gli si ordina di ...

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, Madonna col bambino, 1475-1485, tempera su tavola, The Art Institute… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Claude Monet, La Petite Creuse, 1889, olio su tela, The Art Institute of Chicago, USA… - ladyrosmarino : RT @Agenzia_Ansa: Usa, video mostra agente sparare a 13enne che alza le mani. Pubblicate le immagini di quanto avvenuto a Chicago https://t… - TheRub14 : Non sto leggendo questo tra le tendenze, come mai il mondo si è sollevato per il povero George Floyd e per quest’al… - Mi34754947 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Chicago: in video agente uccide tredicenne con le mani alzate #chicago -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Chicago Usa, sparatoria a Indinapolis in magazzino Fedex: morti e feriti Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino Fedex prima di togliersi la vita. La polizia metropolitana di Indianapolis ha fatto sapere che si contano "...

Usa, ennesimo omicidio della polizia. Tredicenne si arrende ma viene ucciso La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video 'atroce e straziante'. Dopo la diffusione del video, attorno a Chicago ci sono state piccole ...

La polizia di Chicago ha diffuso un video che mostra un suo agente uccidere un tredicenne Il ragazzo si chiamava Adam Toledo, era di origini latinoamericane, e al momento dello sparo aveva le mani alzate ...

Usa, la polizia diffonde il video dell'agente che spara a un 13enne La polizia di Chicago ha reso pubbliche le immagini della bodycam del poliziotto che ha ucciso, la sera del 29 marzo, un ragazzino di 13 anni durante un inseguimento. Al momento dello sparo il ragazzo ...

Ci sono morti e feriti nella sparatoria avvenuta nella notte a Indianapolis, la capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo armato ha aperto il fuoco in un magazzino Fedex prima di togliersi la vita. La polizia metropolitana di Indianapolis ha fatto sapere che si contano "...La sindaca di, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video 'atroce e straziante'. Dopo la diffusione del video, attorno aci sono state piccole ...Il ragazzo si chiamava Adam Toledo, era di origini latinoamericane, e al momento dello sparo aveva le mani alzate ...La polizia di Chicago ha reso pubbliche le immagini della bodycam del poliziotto che ha ucciso, la sera del 29 marzo, un ragazzino di 13 anni durante un inseguimento. Al momento dello sparo il ragazzo ...