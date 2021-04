Torna di moda il sovranismo. Ah sì?

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 aprile 2021) La globalizzazione, come il liberismo, ha i giorni contati. E’ in una crisi irreversibile, ormai al capolinea. A svelare tutti i limiti e i difetti di questo sistema insostenibile è stata la pandemia. Ma i problemi erano tutti preesistenti. L’analisi di Ernesto Galli della Loggia, espressa in un editoriale sul Corriere della Sera dal titolo “La nuova e inattesa sovranità, cosìlo stato nazionale”, è simile a quella di molti intellettuali no global di sinistra. Solo che lui fornisce una soluzione di destra, diremmo “sovranista”: “Oggi più che mai appare necessario riformulare per gli anni che abbiamo davanti un ruolo attivo e propulsivo a tutto campo dello Stato nazionale e della sua volontà politica”. Cosa significhi in concreto questo non è ben chiaro, ma la direzione indicata è un recupero di sovranità che è stata in passato ceduta verso il basso (le regioni) e ...