Terrore in casa Smalling: il difensore della Roma sequestrato e rapinato da 3 banditi incappucciati (Di venerdì 16 aprile 2021) Rapina nella notte in casa del calciatore della Roma, Chris Smalling. Non è ancora l’alba quando tre malviventi sorprendono nel sonno il difensore giallorosso nella sua villa nel quartiere Appio Pignatelli. incappucciati e armati, i tre rapinatori si sono introdotti nell’abitazione del giocatore inglese. Lo hanno svegliato e poi costretto ad aprire la cassaforte, obbligandolo a consegnare il contenuto: tre Rolex e alcuni gioielli. Sono le 4.55 quando la moglie di Smalling, Sam, dà l’allarmare chiamando il Nue 112. I tre rapinatori, intanto, sono già in fuga. Tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo. Rapina a Chris Smalling: il difensore della Roma ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Rapina nella notte indel calciatore, Chris. Non è ancora l’alba quando tre malviventi sorprendono nel sonno ilgiallorosso nella sua villa nel quartiere Appio Pignatelli.e armati, i treri si sono introdotti nell’abitazione del giocatore inglese. Lo hanno svegliato e poi costretto ad aprire la cassaforte, obbligandolo a consegnare il contenuto: tre Rolex e alcuni gioielli. Sono le 4.55 quando la moglie di, Sam, dà l’allarmare chiamando il Nue 112. I treri, intanto, sono già in fuga. Tuttora ricercati dai poliziotti intervenuti poco dopo. Rapina a Chris: il...

