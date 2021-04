Advertising

CarloCalenda : Ma fa il suo lavoro! Tutti i politici esponendosi sui media tutti i giorni rischiano di prendersi troppo sul serio.… - abats_esports : RT @Trust_The_Luco: LIVE NOW! - ilpost : Sul serio potremmo creare un Jurassic Park? - Sunfl0wed : Comunque nelle uscite serali il giorno dopo della tinta dal parrucchiere sono sul serio accasciata sulla sedia in q… - MeleGiorgio : @ilgiornale Se s'insedia una commissione d'inchiesta parlamentare e lavora sul serio, poi si arriverà al vecchio po… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul serio

I vertici Asl hanno promesso di riflettereproblema, così come su altre difficoltà emerse ... e ora si alza, di nuovo come in inverno, il rischio di avere un problemanel garantire la ...... la società che gestisce l'aeroporto di Orio al, e al posto suo è subentrata la prima dei non ... Prima di lui era capitato, nel momento del votoMES, a Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco ...È possibile invece trovarlo in zanzare fossilizzate diversamente, come in effetti è accaduto con una zanzara incastonata in una roccia sedimentaria e risalente a 46 milioni di anni fa (troppo giovane ...Sembrava quasi inevitabile che l'Inter prima o poi dovesse tornare a fare sul serio sul mercato per Alessandro Florenzi. Dopo i primi tentativi durante l'era Luciano Spalletti e qualche timido approcc ...