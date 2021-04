Sport in tv oggi (venerdì 16 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 16 aprile 2021) oggi venerdì 16 aprile ci aspetta una giornata ricca di Sport. Inizia un intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Imola per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP del Portogallo per la MotoGP. Grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale. Da non perdere gli Europei di judo, il World Team Trophy di pattinaggio artistico, Giro di Turchia e Vuelta Valenciana per gli appassionati di ciclismo. In serata anche basket, tanto calcio e la Milano Boxing Night per gli amanti della nobile arte con Fabio Turchi sul ring per il titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)16ci aspetta una giornata ricca di. Inizia un intenso weekend di motori con le prove libere del GP di Imola per quanto riguarda la F1 e le prove libere del GP del Portogallo per la MotoGP. Grande spettacolo al Masters 1000 di Montecarlo con i quarti di finale. Da non perdere gli Europei di judo, il World Team Trophy di pattinaggio artistico, Giro di Turchia e Vuelta Valenciana per gli appassionati di ciclismo. In serata anche basket, tanto calcio e la Milano Boxing Night per gli amanti della nobile arte con Fabio Turchi sul ring per il titolo dell’Unione Europea dei massimi leggeri. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in...

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Dzeko manda la Roma in semifinale di Europa League: ora il Manchester United Siamo partiti molto bene oggi, tutti i miei compagni sono grandi. Cerchiamo sempre di migliorarci ...che se si vuole fare qualcosa di grande bisogna battere le grandi squadre - prosegue a Sky Sport - ...

Fonseca: "Roma grande orgoglio. Il futuro non mi preoccupa" Abbiamo avuto più problemi ad Amsterdam, oggi abbiamo controllato bene i loro attacchi. L'Ajax è una squadra fortissima, ma abbiamo fatto una buona gara" , ha dichiarato a ...

Hamilton: “La sfida con Verstappen e Red Bull è entusiasmante. E vogliamo vincerla” Il campione del mondo: “L’approccio della Mercedes non cambia, già in passato abbiamo lottato ravvicinati con la Ferrari. Pacchetto Red Bull — Hamilton conferma: “Il risultato è stato positivo - ha de ...

Panchina Bayern Monaco: Allegri prima alternativa a Nagelsmann Massimiliano Allegri potrebbe essere uno dei nomi primari per sostituire Flick al Bayern Monaco. Come riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco sarebbe intenzionato su Nagelsmann: Massimiliano Alle ...

