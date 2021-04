**Scuola: Giannelli (presidi), ‘tutti sui banchi a maggio? Difficoltà non ancora superate’** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Tutti sui banchi a maggio? “E’ l’auspicio condiviso, ma va verificato se esistano le condizioni tecniche e di sicurezza per poterlo fare”. Lo dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi che aggiunge: “I trasporti pubblici non sono ancora stati messi in sicurezza. Non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Né ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi ed alla riduzione del numero degli studenti, anche guardando a settembre. Vanno superate queste Difficoltà di tipo tecnico” affinché l’ipotesi di un tutti in presenza a fine anno scolastico sia realizzabile.E a settembre? “Il problema c’è, ma procede in parallelo al piano ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Tutti sui? “E’ l’auspicio condiviso, ma va verificato se esistano le condizioni tecniche e di sicurezza per poterlo fare”. Lo dice all’Adnkronos Antonello, presidente dell’Associazione nazionaleche aggiunge: “I trasporti pubblici non sonostati messi in sicurezza. Non ci risultano grossi progressi sul fronte monitoraggio e screening attraverso i tamponi rapidi di cui si era parlato. Né ci sono provvedimenti rispetto alla formazione delle classi ed alla riduzione del numero degli studenti, anche guardando a settembre. Vanno superate questedi tipo tecnico” affinché l’ipotesi di un tutti in presenza a fine anno scolastico sia realizzabile.E a settembre? “Il problema c’è, ma procede in parallelo al piano ...

