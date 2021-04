**Scuola: Giannelli (presidi), 'gite scolastiche virtuali? Ben vengano'** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Le gite scolastiche virtuali in pandemia? "Non sarà mai la stessa cosa delle visite reali ma ben venga tutto quello che rende l'insegnamento più dinamico". Lo dice all'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi ed aggiunge: "Tra l'altro le visite virtuali potrebbero diventare uno strumento integrativo alla didattica anche dopo la pandemia". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Lein pandemia? "Non sarà mai la stessa cosa delle visite reali ma ben venga tutto quello che rende l'insegnamento più dinamico". Lo dice all'Adnkronos Antonello, presidente dell'Associazione nazionaleed aggiunge: "Tra l'altro le visitepotrebbero diventare uno strumento integrativo alla didattica anche dopo la pandemia".

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Giannelli (presidi), 'gite scolastiche virtuali? Ben vengano'**... - fisco24_info : Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione: Il monito di Antonello Giannelli, presid… - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Riaperture maggio, Giannelli (ANP): “A scuola il 3 maggio? Difficile pensarlo con la situazione odierna” - globalistIT : - ilSipontinoNet : ??????? Dal 3 maggio tutti a scuola in presenza ? Floridia: '..Regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di s… -