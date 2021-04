Scuola, da maggio studenti delle superiori in presenza al 100%. I dubbi dei presidi (Di venerdì 16 aprile 2021) Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. E’ questa l’ipotesi del Governo, in vista del prossimo decreto.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 aprile 2021) Scuoleinalin zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. E’ questa l’ipotesi del Governo, in vista del prossimo decreto....

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, presidi: difficile risolvere nodi scuola entro il 3 maggio #coronavirusitalia - melodrammatica : probabilmente a maggio si ritorna al 100% a scuola quindi devo dire addio alla dad per sempre?? - zazoomblog : Scuola: Giannelli (presidi) tutti sui banchi a maggio? Difficoltà non ancora superate - #Scuola: #Giannelli #(pres… - danielamarch8 : RT @fattoquotidiano: Scuola, i presidi: “Tutti in classe il 3 maggio? Su trasporti e tamponi ancora nessuna novità” - fattoquotidiano : Scuola, i presidi: “Tutti in classe il 3 maggio? Su trasporti e tamponi ancora nessuna novità” -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola maggio Riaperture, terminata la cabina di regia del governo. Scuola: a maggio ipotesi superiori al 100% in zona gialla e arancione Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. È questa l'ipotesi del governo, in vista del prossimo decreto di cui si è discusso oggi nella cabina di ...

Forestami arriva a scuola, già piantati a Milano 280.000 alberi Tra le attività in programma, oltre a corsi di formazione per i docenti della scuola secondaria ... Si svolgerà dal 10 al 14 maggio e da oggi fino al 3 maggio sono aperte le iscrizioni sul sito www.

GIOCO D'AZZARDO, LA ASL LANCIA LA CAMPAGNA PER STUDENTI E FAMIGLIE La Asl ha avviato una campagna di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Teramo. L’attività coinvolgerà inizialmen ...

Il piano di Draghi per le riaperture L'idea del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi a scuola "è stata più volte manifestata, l'ha presentata come un auspicio; la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come ...

Scuole superiori in presenza al 100% ain zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. È questa l'ipotesi del governo, in vista del prossimo decreto di cui si è discusso oggi nella cabina di ...Tra le attività in programma, oltre a corsi di formazione per i docenti dellasecondaria ... Si svolgerà dal 10 al 14e da oggi fino al 3sono aperte le iscrizioni sul sito www.La Asl ha avviato una campagna di prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia di Teramo. L’attività coinvolgerà inizialmen ...L'idea del premier Draghi di riportare tutti i ragazzi a scuola "è stata più volte manifestata, l'ha presentata come un auspicio; la possibilità di realizzarla dipende anche dai trasporti. Non so come ...