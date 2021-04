Salotto Salemi: quando inizia il programma di Giulia? Orario, Mediaset Play, ospiti (Di venerdì 16 aprile 2021) L’influencer milanese ed ex concorrente del Gf VIP 5, Giulia Salemi debutterà come conduttrice in un nuovo programma ideato da lei ,dal nome Salotto Salemi: scopriamo quando inizia, l’Orario, dove vederlo, chi saranno le famose ospiti e cosa succederà… Leggi anche: Andrea Zelletta: cosa ha detto contro Giulia Salemi? La verità sul litigio con Pretelli A che ora inizia il... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 aprile 2021) L’influencer milanese ed ex concorrente del Gf VIP 5,debutterà come conduttrice in un nuovoideato da lei ,dal nome: scopriamo, l’, dove vederlo, chi saranno le famosee cosa succederà… Leggi anche: Andrea Zelletta: cosa ha detto contro? La verità sul litigio con Pretelli A che orail...

Ultime Notizie dalla rete : Salotto Salemi Giulia Salemi su Pierpaolo Pretelli: 'Ha scombussolato i miei piani' In occasione del debutto nel nuovo show 'Salotto Salemi', Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista a 'SuperGuidaTv', dove ha parlato chiaramente anche di Pierpaolo Pretelli . L'ex gieffina ha dunque rivelato di aver vissuto il Grande ...

Giulia Salemi racconta del suo incontro con il piccolo Leonardo, il figlio di Pierpaolo: 'Amore a prima vista' ... infatti da poco ha la possibilità di condurre un programma tutto suo sulla piattaforma mediaset play dal titolo 'Salotto Salemi' , un format tutto al femminile in cui si commentano questioni da ...

Giulia Salemi si propone per un ruolo al GF Vip e parla del suo programma In una lunga intervista Giulia Salemi si propone ad Alfonso Signorini per un ruolo al GF Vip e parla del suo nuovo programma ...

Giulia Salemi racconta del suo incontro con il piccolo Leonardo, il figlio di Pierpaolo: "Amore a prima vista" Giulia ha conosciuto il piccolo Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli avuto dalla precedente relazione con Ariadna Romero ...

