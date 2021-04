Rsa, una petizione per riaprirle: superate le 1200 firme (Di venerdì 16 aprile 2021) Due donne, due figlie di ospiti di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) si battono perché le strutture vengano aperte e le distanze con i loro familiari accorciate. Martina Turri e Alessandra Carli,... Leggi su trentotoday (Di venerdì 16 aprile 2021) Due donne, due figlie di ospiti di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) si battono perché le strutture vengano aperte e le distanze con i loro familiari accorciate. Martina Turri e Alessandra Carli,...

Ultime Notizie dalla rete : Rsa una Rsa, una petizione per riaprirle: superate le 1200 firme Martina Turri e Alessandra Carli, figlie di Manuela e Venanzia, ospiti della Rsa di Pinzolo, hanno lanciato una petizione su change.org di raccolta firme per questa causa. Una petizione che al ...

Vaccinazioni, stop AstraZeneca anche a militari e forze dell'ordine Si tratta di una indicazione che segue quanto già deciso per gli insegnanti, ossia per le due categorie alle quali era stata data priorità, dopo il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e gli ...

RSA, l’appello del Comitato monzese Orsan: “subito una data certa per le visite dei familiari” “Da ormai più di un anno, causa Covid, familiari e amici non possono sfiorare, guardare negli occhi o stringere una mano ai propri cari ricoverati all’interno delle RSA – denuncia Dario Francolino, ...

Monza, nasce Orsan: un comitato per la riapertura delle rsa alle visite Orsan, cioè Open rsa now: aprite le rsa ora. Così si chiama il Comitato nato a Monza per chiedere la riapertura di tutte le residenze per anziani alle visite dei parenti. Si leva da Monza la protesta ...

