(Di venerdì 16 aprile 2021) È di ieri l’intervento di una pattuglia del XV Gruppo Cassia dellain zona Prima Porta, dove una donna di 38 anni era appena entrata illecitamente in un alloggio. A seguito dell’effrazione della porta di ingresso è scattata la segnalazione di intrusione, inviata dall’azienda di edilizia residenziale pubblica agli agenti del gruppo di zona, che, in pochi minuti, sono giunti sul posto trovando la 38enne all’interno dell’appartamento. La donna, che è stata denunciata, ha rifiutato l’assistenza alloggiativa offerta. Terminati gli accertamenti, i tecnicihanno provveduto ad avviare i lavori per di ripristino per scongiurare nuove occupazioni. su Il Corriere della Città.

Advertising

radioromait : Roma, tenta di occupare appartamento Ater a Prima Porta: denunciata 38enne - CorriereCitta : Roma: tenta di occupare l’alloggio ATER, bloccata dalla Polizia Locale - siamo_la_Roma : ??L'#Ajax le prova tutte ????#VanderSar immortalato a Fontana di Trevi ??L'ex portiere tenta la fortuna con il lancio… - StefyCostaApei : RT @a_prisciandaro: Dirigente Miur indagata tenta il suicidio a Roma, è reggente della scuola in Calabria - Alpj90 : RT @MediasetTgcom24: Roma, dirigente del Miur indagata per corruzione tenta il suicidio lanciandosi da un edificio #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tenta

- Giovanna Boda , 47 anni, si è lanciata dalla finestra del secondo piano nel cortile di uno dei palazzi di Piazza della Libertà. Due giorni la sua abitazione in centro ae l'ufficio al ministero dell'Istruzione a Viale Trastevere erano stati soggetti a perquisizione. Boda, a capo del dipartimento per le Risorse Umane, finanziarie e strumentali, nel pomeriggio di ...... i Nibbio dell'ufficio prevenzione generale hanno notato in viaverso Scampia un uomo a bordo ... arrestato 31enne in strada con la pistola LA DROGA Spintona i carabinieri ela fuga, pusher ...Lo hanno sorpreso nel sonno mentre stava dormendo nella sua abitazione in zona Appia con i suoi familiari. Paura per il calciatore dell'As Roma Chris Smalling, che si è ritrovato davanti tre banditi a ...All’andata è stata sostanzialmente una questione di portieri, da una parte Pau Lopez che para un rigore calciato in maniera pessima da Tadic, dall’altra il giovane Scherpen che si fa piegare le mani d ...