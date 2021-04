Rissa a San Siro, indagati Baby gang e Neima Ezza: perquisite case di 13 ragazzi (Di venerdì 16 aprile 2021) Sette giorni dopo la guerriglia di San Siro, finiscono sotto indagine i giovani sospettati di aver lanciato sassi, bottiglie e bastoni contro la polizia. Tra gli iscritti nel registro degli indagati dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, anche il rapper 19enne “Neima Ezza“. L’ italo marocchino che sabato 10 aprile aveva chiamato a raccolta via social circa 300 fan per girare le riprese del video di una sua canzone. Il musicista, da 142 mila follower su Instagram, aveva dato appuntamento via social ai sostenitori alle 16 in piazzale Selinunte. Nonostante le restrizioni anti Covid. Poi il gruppo si era spostato in via Micene dove sono state realizzate le riprese del video musicale. Indagato e perquisito anche il rapper Baby gang, era con Neima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Sette giorni dopo la guerriglia di San, finiscono sotto indagine i giovani sospettati di aver lanciato sassi, bottiglie e bastoni contro la polizia. Tra gli iscritti nel registro deglidal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, anche il rapper 19enne ““. L’ italo marocchino che sabato 10 aprile aveva chiamato a raccolta via social circa 300 fan per girare le riprese del video di una sua canzone. Il musicista, da 142 mila follower su Instagram, aveva dato appuntamento via social ai sostenitori alle 16 in piazzale Selinunte. Nonostante le restrizioni anti Covid. Poi il gruppo si era spostato in via Micene dove sono state realizzate le riprese del video musicale. Indagato e perquisito anche il rapper, era con...

