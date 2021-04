Resident Evil 4 Remake sarebbe ancora in sviluppo sull'ultima versione del RE Engine (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella tarda serata di ieri Capcom ha tenuto un evento dedicato all'universo di Resident Evil. Per cominciare è stato presentato un nuovo trailer gameplay di Resident Evil Village che ci ha consentito di dare uno sguardo ai nemici e non solo presenti nel gioco. Oltre a questo è stato annunciato anche Resident Evil 4 VR, un'esperienza nuova in realtà virtuale per Oculus Quest 2. Non è il tipo di Remake che speravano i fan, ma a quanto pare non c'è spazio per la disperazione. Secondo quanto riportato dall'insider Dusk Golem, Capcom in realtà dovrebbe essere al lavoro su un effettivo Remake di Resident Evil 4. Oltre a questo, l'insider ha snocciolato alcuni potenziali dettagli, tra cui il fatto che il gioco utilizzerà l'RE ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella tarda serata di ieri Capcom ha tenuto un evento dedicato all'universo di. Per cominciare è stato presentato un nuovo trailer gameplay diVillage che ci ha consentito di dare uno sguardo ai nemici e non solo presenti nel gioco. Oltre a questo è stato annunciato anche4 VR, un'esperienza nuova in realtà virtuale per Oculus Quest 2. Non è il tipo diche speravano i fan, ma a quanto pare non c'è spazio per la disperazione. Secondo quanto riportato dall'insider Dusk Golem, Capcom in realtà dovrebbe essere al lavoro su un effettivodi4. Oltre a questo, l'insider ha snocciolato alcuni potenziali dettagli, tra cui il fatto che il gioco utilizzerà l'RE ...

