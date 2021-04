Rastelli e Sottil post SPAL-Ascoli

(Di sabato 17 aprile 2021) Al Paolo Mazza di Ferrara l’ha superato per 2 a 1 i padroni di casa, grazie alle reti di Sabiri e Bajic.hanno commentato la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico della, alla sua prima sconfitta da quando è subentrato all’esonerato Marino, ha commentato amareggiato: “Una partita molto semplice da commentare. Approccio difficile anche perché abbiamo cambiato atteggiamento tattico rispetto alla trasferta con il Lecce, poi gol del vantaggio e gara in totale controllo al punto che abbiamo sfiorato il raddoppio. Hanno trovato la rete del pareggio allo scadere della prima frazione sfruttando anche un rimpallo; questo ha cambiato l’inerzia del match e loro hanno acquisito ...

Allo stadio Mazza, dunque,subisce la prima sconfitta dal subentro a Pasquale Marino, dominato dai marchigiani, partendo dal tuffo di Bajic, servito da Saric. Sabiri da fuori è sempre ...Un'ottima gara, quella della squadra di, che aveva bisogno assoluto dei tre punti per ... Per, che nel secondo tempo ha dovuto rinunciare a Valoti per infortunio, è il primo stop da ...Serie B, 34esima giornata. Il Picchio vince in rimonta con i gol di Sabiri e Bajic. La risalita dei bianconeri continua.L’Ascoli raggiunge al sestultimo posto il Pordenone, che però ha due partite in meno. Spera di salvarsi senza playout e sarebbe un miracolo, considerata la partenza con ...