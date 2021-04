Quale zaino da escursionismo fa davvero per te? Ecco come sceglierlo | le novità | la top 5

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 16 aprile 2021) Non esiste buono o cattivo tempo, ma esiste buono o cattivo equipaggiamento. E quando si parla di trekking l'equipaggiamento è fondamentale. Lodaè lo strumento fondamentale di cui dotarsi prima di affrontare la montagna,che sia il nostro livello. La prima cosa da considerare è la funzionalità: a cosa mi serve? Cosa vorrò portare con me e soprattutto cosa vorrò avere a portata di mano? Fondamentale l'alloggiamento per la borraccia, elemento imprescindibile anche per un'uscita di poche ore, e poi, a seconda del tipo di escursione che si ha intenzione di fare, bisogna calcolare un po' di spazio per del cibo, un guscio antivento o un k-way, ed eventualmente le racchette (per agganciarle fuori bisogna assicurarsi che ci siano cinghie e gancini), utili perché ammortizzano il 10% e più del peso corporeo. Tra le ...