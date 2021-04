Programmi TV di stasera, venerdì 16 aprile 2021. Su Rai3 Gomorra New Edition (Di venerdì 16 aprile 2021) Gomorra New Edition Rai1, ore 21.25: Canzone Segreta Emotainment. In questa quinta puntata sei ospiti: Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. Ciascuno di loro sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata da fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, con le ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021)NewRai1, ore 21.25: Canzone Segreta Emotainment. In questa quinta puntata sei ospiti: Anna Valle, Enrico Brignano, Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Simona Ventura e Massimo Ghini. Ciascuno di loro sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata da fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le sorprese non mancheranno. Dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta. Sarà presentato il brano con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, con le ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Ascolti Tv giovedì 15 aprile 2021: Un passo dal cielo 6, L'Isola dei Famosi, Europa League, dati Auditel e share Tra i programmi più attesi l'Isola dei Famosi, un Passo dal Cielo 6 e l'Europa League. Ascolti Tv ... "Stasera Italia Weekend" (.000 spettatori, % di share " prima parte, .000 spettatori, % di share " ...

PALINSESTO POLITICO - I programmi Tv e Radio in onda oggi, venerdì 16 aprile 2021 ...05 - La Vita in Diretta Raidue 10:00 - Tg2 Italia 21:00 - Tg2 Post Raitre 08:00 - Agorà estate 10:00 - Mi manda Raitre 21:20 - Titolo V Rete 4 07:05 - Stasera Italia 20:30 - Stasera Italia Canale 5 ...

11:14 Serie B: si parte stasera con un anticipo-Programma 34^ giornata e classifica Si gioca nel weekend la 34^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare. CLICCA QUI per vedere la classifica.Venerdì ore 21Spal-Ascoli: Sabato ore 14Empoli-Brescia: Monz ...

Biella in tv: stasera a Piazzapulita (La7) i furbetti del vaccino Il programma è composto da interviste one-to-one, talk a più ospiti, reportage e inchieste sui principali fatti di attualità nazionale e internazionale Biella in tv. Piazzapulita, il programma di LA7 ...

