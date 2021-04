Perché le acque radioattive di Fukushima non dovrebbero essere scaricate nell’oceano (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier giapponese Yoshihide Suga ha annunciato che il suo governo ha deciso di scaricare, fra due anni, nell’oceano Pacifico l’acqua contaminata da isotopi radioattivi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale nucleare di Fukushima, per una quantità stoccata di 1,23 milioni di tonnellate, alla quale si aggiungono, ogni giorno, altre 140 tonnellate. I reattori della centrale nucleare, danneggiati e non più produttivi, continuano a generare calore e richiedono di continuare a essere raffreddati per un periodo imprecisato. La centrale nucleare fu fermata 10 anni fa, in seguito a un incidente catastrofico, innescato da uno tsunami, ma causato - secondo la Commissione d’inchiesta - dal fatto che il gestore dell’impianto non aveva compiuto una piena valutazione del rischio sismico, non aveva predisposto adeguate ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Il premier giapponese Yoshihide Suga ha annunciato che il suo governo ha deciso di scaricare, fra due anni,Pacifico l’acqua contaminata da isotopi radioattivi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati della centrale nucleare di, per una quantità stoccata di 1,23 milioni di tonnellate, alla quale si aggiungono, ogni giorno, altre 140 tonnellate. I reattori della centrale nucleare, danneggiati e non più produttivi, continuano a generare calore e richiedono di continuare araffreddati per un periodo imprecisato. La centrale nucleare fu fermata 10 anni fa, in seguito a un incidente catastrofico, innescato da uno tsunami, ma causato - secondo la Commissione d’inchiesta - dal fatto che il gestore dell’impianto non aveva compiuto una piena valutazione del rischio sismico, non aveva predisposto adeguate ...

