Patch di aprile 2021 sui Samsung Galaxy Note 9, rilascio iniziato (Di venerdì 16 aprile 2021) Non crediate non sia ancora in pista il Samsung Galaxy Note 9, che ha appena iniziato a ricevere anche l’aggiornamento con le Patch di sicurezza di aprile 2021, le ultime concepite dal colosso di Mountain View. Il firmware in questione corrisponde alla serie N9600ZHS7FUD1. L’ondata iniziale era concentrata principalmente in Sud America, ma potrebbe giungere anche in altri Paesi in qualsiasi momento. Vi consigliamo di verificarlo di persona attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il Samsung Galaxy Note 9 compirà presto quattro anni di età, ma ha ancora molto da dare, specie tenendo in considerazione gli attuali entry-level. Il device non riceverà Android 12, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Non crediate non sia ancora in pista il9, che ha appenaa ricevere anche l’aggiornamento con ledi sicurezza di, le ultime concepite dal colosso di Mountain View. Il firmware in questione corrisponde alla serie N9600ZHS7FUD1. L’ondata iniziale era concentrata principalmente in Sud America, ma potrebbe giungere anche in altri Paesi in qualsiasi momento. Vi consigliamo di verificarlo di persona attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Il9 compirà presto quattro anni di età, ma ha ancora molto da dare, specie tenendo in considerazione gli attuali entry-level. Il device non riceverà Android 12, ...

infoitscienza : Patch day di aprile 2021: Microsoft risolve 114 vulnerabilità in Windows, Exchange e in altri software - Asgard_Hydra : Windows 10, il Patch Tuesday di aprile 2021 è disponibile: tutte le novità - infoitscienza : Galaxy M30s si aggiorna con la One UI 3.1, patch di aprile per Galaxy S8 e Z Flip (foto) - gigibeltrame : Patch Android di aprile 2021: si aggiorna anche il Samsung Galaxy Z Flip #digilosofia - zazoomblog : FIFA 21: Patch 1.19 per PC – Title Update 14 disponibile dal 15 Aprile - #Patch #Title #Update #disponibile -

Ultime Notizie dalla rete : Patch aprile Android 11 arriva su RAZR 5G, finalmente ... anche le patch di sicurezza che, tuttavia, sono ancora quelle relative allo scorso febbraio . Moto ... (aggiornamento del 16 aprile 2021, ore 11:55) 11 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco VIA ...

Everspace 2: arriva a fine mese il primo massiccio aggioramento ...patch post - aggiornamento. Puoi leggere di più sul prossimo update qui . Testi correlati 0 Everspace 2: arriva a fine mese il primo massiccio aggioramento NEWS. Scritto da Kieran Harris 15 Aprile ...

Ben 5 problemi noti risolti per Huawei e Honor con aggiornamento di aprile Stanno venendo a galla alcuni dettagli importanti, in queste ore, a proposito di problemi gravi che sono stati risolti per ...

Patch day di aprile 2021: Microsoft risolve 114 vulnerabilità in Windows, Exchange e in altri software Estremamente importanti per le realtà aziendali che usano Microsoft Exchange sono gli aggiornamenti CVE-2021-28480/28481. Tante sono poi le lacune di sicurezza scoperte nel componente: come conferma M ...

... anche ledi sicurezza che, tuttavia, sono ancora quelle relative allo scorso febbraio . Moto ... (aggiornamento del 162021, ore 11:55) 11 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco VIA ......post - aggiornamento. Puoi leggere di più sul prossimo update qui . Testi correlati 0 Everspace 2: arriva a fine mese il primo massiccio aggioramento NEWS. Scritto da Kieran Harris 15...Stanno venendo a galla alcuni dettagli importanti, in queste ore, a proposito di problemi gravi che sono stati risolti per ...Estremamente importanti per le realtà aziendali che usano Microsoft Exchange sono gli aggiornamenti CVE-2021-28480/28481. Tante sono poi le lacune di sicurezza scoperte nel componente: come conferma M ...