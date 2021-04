Padovan | “Napoli-Inter non è decisiva | quella con la Lazio è più importante”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilsi prepara alla sfida con l’una gara difficilissima per gli azzurri ancora in corsa per la qualificazione Champions League. Secondo Giancarlola sfida con i nerazzurri non à “perché 8 giornate sono tante, qualunque sia il risultato di Atalanta-Juventus.invece è. Le altre hanno un calendario molto duro e la lotta per la Champions è destinata a protrarsi per molto. Per la lotta salvezza Cagliari-Parma è una partita“. Consi parla anche dei possibili cambi di panchina il prossimo anno: “Conte è un vincente in ambito nazionale. Gattuso se riesce a portare ilin Champions lo riconfermerei. Fonseca a Roma io lo terrei per quanto sta facendo in ...