Open Arms, Salvini presenta memoria difensiva (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – Nell’estate del 2019, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini sui migranti seguiva “un preciso indirizzo del Governo Conte 1”, adottando “una politica migratoria promossa in sede europea”. Non solo. “L’obbligo dell’indicazione del pos” cioè del porto sicuro “non gravava sul Viminale”, mentre “l’obbligo di coordinamento” sulla nave della on spagnola Open Arms, con a bordo 147 migranti, “gravava sullo Stato bandiera”. Sono soltanto alcuni passaggi della lunga memoria, oltre 110 pagine, depositata dalla difesa del leader della Lega all’udienza preliminare di Palermo che si dovrebbe concludere domani, con la decisione del gup Lorenzo Jannelli, di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio per Salvini. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Palermo, 16 apr. (Adnkronos) – Nell’estate del 2019, l’allora ministro dell’Interno Matteosui migranti seguiva “un preciso indirizzo del Governo Conte 1”, adottando “una politica migratoria promossa in sede europea”. Non solo. “L’obbligo dell’indicazione del pos” cioè del porto sicuro “non gravava sul Viminale”, mentre “l’obbligo di coordinamento” sulla nave della on spagnola, con a bordo 147 migranti, “gravava sullo Stato bandiera”. Sono soltanto alcuni passaggi della lunga, oltre 110 pagine, depositata dalla difesa del leader della Lega all’udienza preliminare di Palermo che si dovrebbe concludere domani, con la decisione del gup Lorenzo Jannelli, di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio per. L’ex ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona e ...

Advertising

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : LETTA INCONTRA LA ONG PER LA QUALE SABATO SALVINI È A PROCESSO: IMBARAZZANTE! Salvini: 'Sabato vado a processo pro… - Agenzia_Ansa : Letta vede il fondatore di Open Arms. Salvini: 'Non ho parole'. Nuova lite fra il leader del Pd e il leader della L… - Lino78118594 : RT @matteosalvinimi: Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi il… - amenoklean : RT @GiorgiaMeloni: Incontrare i rappresentanti delle categorie in ginocchio? Ma no, per il segretario del Pd la priorità è l'incontro con i… -