Offese in Consiglio, Aversano chiede l’intervento di Mastella: “Quarantiello? Ognuno ha il suo stile… “ (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA meno di 24 ore di distanza dal concitato Consiglio Comunale di ieri (leggi qui), Marcello Aversano (Alleanza Riformista), suo malgrado protagonista di uno degli episodi più discussi della seduta, attraverso Facebook si fa sentire. Poche righe per stigmatizzare il comportamento tenuto nell’aula virtuale dal collega di maggioranza Giovanni Quarantiello e per chiedere al sindaco Clemente Mastella di intervenire pubblicamente sulla vicenda. Scrive Aversano: “Mio malgrado, come noto, nel corso del Consiglio Comunale di ieri, tenutosi in modalità ‘da remoto’ – sono stato protagonista di un episodio spiacevole. Per delle questioni squisitamente tecniche, infatti, non sono riuscito a rispondere al primo appello al voto chiamato dalla Segretaria ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA meno di 24 ore di distanza dal concitatoComunale di ieri (leggi qui), Marcello(Alleanza Riformista), suo malgrado protagonista di uno degli episodi più discussi della seduta, attraverso Facebook si fa sentire. Poche righe per stigmatizzare il comportamento tenuto nell’aula virtuale dal collega di maggioranza Giovannie perre al sindaco Clementedi intervenire pubblicamente sulla vicenda. Scrive: “Mio malgrado, come noto, nel corso delComunale di ieri, tenutosi in modalità ‘da remoto’ – sono stato protagonista di un episodio spiacevole. Per delle questioni squisitamente tecniche, infatti, non sono riuscito a rispondere al primo appello al voto chiamato dalla Segretaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Offese Consiglio Opposizione a Palazzo Mosti 'Teatrino in Consiglio Comunale. Mastella si dimetta' ... avanzate al presidente del Consiglio comunale da parte di un consigliere della cosiddetta "... Ci rivolgiamo perciò al Sindaco, che non perde il vizio di ricorrere ad offese gratuite nei confronti dei ...

Mollica (M5S Benevento): nell'ultimo consiglio comunale 'in onda' il teatrino della maggioranza comunale ... avanzate al presidente del Consiglio comunale da parte di un consigliere della cosiddetta "... Ci rivolgiamo perciò al Sindaco, che non perde il vizio di ricorrere ad offese gratuite nei confronti dei ...

