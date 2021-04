Non c’è Speranza con un ministro così alla Salute (Di venerdì 16 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. Difendere il ministro Speranza può diventare una disciplina olimpica di estrema difficoltà dove l’attitudine alla rampicata e la resistenza nella maratona aiutano a eccellere. Per meritare il podio però occorre un ulteriore passaggio: vincere la gara che conta, ossia difenderlo apertamente. In parlamento con un voto. A costoro offriremo la possibilità di aggiudicarsi la medaglia d’oro nello Sperathlon, la difesa a oltranza del sinistro ministro. Con l’appoggio di Fratelli d’Italia e dei colleghi di Alternativa C’é, Italexit è pronta a depositare una mozione di sfiducia individuale. Loro faranno altrettanto e faremo fronte compatto, perché la medaglia d’oro nello Sperathlon non la vogliamo, anzi da questo pessimo ministro vorremmo proprio liberare gli italiani. Cos’altro ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 aprile 2021) di Gianluigi Paragone. Difendere ilpuò diventare una disciplina olimpica di estrema difficoltà dove l’attitudinerampicata e la resistenza nella maratona aiutano a eccellere. Per meritare il podio però occorre un ulteriore passaggio: vincere la gara che conta, ossia difenderlo apertamente. In parlamento con un voto. A costoro offriremo la possibilità di aggiudicarsi la medaglia d’oro nello Sperathlon, la difesa a oltranza del sinistro. Con l’appoggio di Fratelli d’Italia e dei colleghi di Alternativa C’é, Italexit è pronta a depositare una mozione di sfiducia individuale. Loro faranno altrettanto e faremo fronte compatto, perché la medaglia d’oro nello Sperathlon non la vogliamo, anzi da questo pessimovorremmo proprio liberare gli italiani. Cos’altro ...

