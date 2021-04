NASCAR | Kyle Busch insegue il ‘King’ a Richmond

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo aver corso in un atipico catino di Bristol (Tennessee), trasformato in un ovale sterrato per l’occasione ed aver disputato la prova primaverile di Martinsville, laCup Series resta in Virginia per per l’evento di. Questi tre impianti, totalmente differenti tra di loro, hanno in comune la caratteristica di essere degli short-track. Con la prova di domenica si chiude infatti questo trittico di gare, prove in cui tutto può succedere nei tanti giri previsti. Il circuito di questo week-end ha una metratura di 1 chilometro e 21 metri, suddivisi in quattro curve con un’inclinazione costante e regolare di 14°. Nel fine settimana che ci apprestiamo a vivere sono molti i favoriti per il successo: uno su tutti è. Il #18 del Joe Gibbs Racing si prepara a scendere in pista con la possibilità di ...