Narcissa Malfoy è morta, il commovente addio dei fan di Harry Potter

Helen McCrory è morta, l'attrice che ha interpretato Narcissa Malfoy in Harry Potter e Polly Gray nella serie Tv Peaky Blinders. Ridurre la carriera di Helen McCrory al solo ruolo di Narcissa Malfoi è davvero riduttivo, ma l'amore e l'affetto che i fan della saga le stanno dimostrando sui social non può non commuovere.

Alyssasimionat1 : RT @voidxfanboy: è morta helen mccrory, l’attrice che ha interpretato narcissa malfoy nella saga di harry potter :( #RipHelenMcCrory http… - zazoomblog : Narcissa Malfoy è morta il commovente addio dei fan di Harry Potter - #Narcissa #Malfoy #morta #commovente - sonounaborto : RT @21centurygirlll: Helen McCrory ci ha lasciato. Oltre ad aver interpretato Narcissa Malfoy, il suo ruolo in Peaky Blinders come la Zia P… - delenastydiak : RT @drayzjm: Narcissa Malfoy non è stato il suo unico ma HP ha un gran valore affettivo per me e lo hanno anche gli attori che hanno interp… - deefencxless : RT @VISI0NE: bacchette alzate per Helen McCrory che ci ha donato una stupenda interpretazione di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter… -

