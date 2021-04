Napoli: Zielinski recupera dal fastidio muscolare, sarà a disposizione contro l’Inter (Di venerdì 16 aprile 2021) Rino Gattuso recupera il polacco in vista del big match allo Stadio Diego Armando Maradona Tuttomercatoweb riporta importanti novità sulla possibile formazione del Napoli in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 aprile 2021) Rino Gattusoil polacco in vista del big match allo Stadio Diego Armando Maradona Tuttomercatoweb riporta importanti novità sulla possibile formazione delin … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Zielinski Napoli, Zielinski punta a superarsi. E De Laurentiis lo ritiene incedibile Piotr Zielinski vuole superare il suo record personale di gol. Intanto il presidente lo ritiene incedibile anche di fronte a una maxi offerta Piotr Zielinski è il faro del gioco del Napoli. L'uomo di raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Nel ruolo di trequartista, in questa stagione è esploso ed è ora pronto a trascinare gli azzurri ...

Gazzetta: Zielinski non si muoverà da Napoli neanche se arrivasse un'offerta indecente ...la sua crescita è stata esponenziale La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio a Piotr Zielinski, ... Sarà un elemento importantissimo nella lotta del Napoli per la conquista di un posto in Champions. ...

CorrSport – Napoli-Inter, le ultime di formazione: Osimhen e Manolas dal 1', pronta una novità per Conte Il Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le possibili scelte di Gattuso e Conte per Napoli-Inter, match in programma domenica sera.

Tutti pazzi per Zielinski: è lui l’arma in più del Napoli Piotr Zielinski è, senza ombra di dubbio, insieme ad Insigne e (in parte) Lozano, il calciatore che ha fatto meglio in questa stagione. Il polacco ha ...

