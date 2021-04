Napoli, Sarri più di un’idea. SKY: “C’è qualcosa di concreto” (Di venerdì 16 aprile 2021) In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis punta già alla prossima stagione che, molto probabilmente, sarà senza Rino Gattuso. La panchina azzurra, infatti, potrebbe cambiare allenatore. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste ultime settimane, con Maurizio Sarri che rappresenta l’unico in grado di infiammare la piazza. Secondo quanto appreso da Sky L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) In casail presidente Aurelio De Laurentiis punta già alla prossima stagione che, molto probabilmente, sarà senza Rino Gattuso. La panchina azzurra, infatti, potrebbe cambiare allenatore. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste ultime settimane, con Maurizioche rappresenta l’unico in grado di infiammare la piazza. Secondo quanto appreso da Sky L'articolo

Advertising

RenzoRavotti : @melomonaco86 @marcofioren @CapellaMatteo @PaoloCond Intendevo con regolarità. E per me giocare bene è anche far ze… - pacoxx122 : @museodiemozioni uagliuu ma smettetela , Fabio è stato sempre tifoso del Napoli, ha fatto una scelta economica come… - naptam_10 : Bravo. Al completo. Cosa che nn siamo mai stati. Eppure siamo lì. Qs è la dimostrazione che cn gattuso abbiamo topp… - manu67915486 : @Andrea842631710 @BelpassoAlberto La cosa di meret me la sono persa... comunque ci sono troppi indizi su sarri, dav… - BelpassoAlberto : @Lelle__94 @Andrea842631710 Con il padrone della SSC Napoli, è impossibile un ritorno di Sarri. Spalletti, se sarà… -