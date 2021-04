Meloni scrive a Draghi sul futuro della rete: “Sospenda la cessione della quota Enel in Open Fiber” (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgia Meloni ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedergli di sospendere il progetto di vendita della quota di Enel nella società di rete a banda larga Open Fiber. Nella lettera inviata a Draghi e per conoscenza ai ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao, la leader di Fratelli d’Italia circostanzia dettagliatamente la necessità e l’urgenza di tale richiesta. “Draghi prenda in mano il dossier sul futuro della rete unica” “Il dibattito sulla rete unica – si legge nella lettera – promosso da TIM e sostenuto dal precedente governo, con modalità che hanno suscitato forti ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Giorgiaha scritto al presidente del Consiglio Marioper chiedergli di sospendere il progetto di venditadinella società dia banda larga. Nella lettera inviata ae per conoscenza ai ministri Daniele Franco, Giancarlo Giorgetti e Vittorio Colao, la leader di Fratelli d’Italia circostanzia dettagliatamente la necessità e l’urgenza di tale richiesta. “prenda in mano il dossier sulunica” “Il dibattito sullaunica – si legge nella lettera – promosso da TIM e sostenuto dal precedente governo, con modalità che hanno suscitato forti ...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni scrive a Draghi sul futuro della rete: “Sospenda la cessione della quota Enel in Open Fiber”… - AA311922 : RT @vocedelpatriota: TLC, Giorgia Meloni scrive a Draghi sul futuro della rete: “il Governo blocchi la cessione della quota Enel in Open Fi… - vocedelpatriota : TLC, Giorgia Meloni scrive a Draghi sul futuro della rete: “il Governo blocchi la cessione della quota Enel in Open… - Agenparl : TLC, GIORGIA #Meloni SCRIVE AL PREMIER MARIO DRAGHI SUL FUTURO DELLA RETE: “IL GOVERNO BLOCCHI LA CESSIONE DELLA QU… - SpeculaThor : RT @BI_Italia: E Giorgia Meloni scrive a Draghi per chiedere che Enel non venda la quota del 50% di Open Fiber: 'Priverebbe l’Italia di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni scrive Due contro Dante. Cronaca di una polemica letteraria nella stampa e in rete • Le parole e le cose² Tra i politici, Salvini commenta "Su Dante parole incredibili e insensate", Giorgia Meloni "Parole ... Dato il ruolo di chi scrive è forse un po' una difesa di ufficio . Una chiara difesa di Widmann ...

#Covid - 19, Meloni: per Segretario Pd priorità è Open Arms Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Letta incontra fondatore Open Arms, Salvini e Meloni lo attaccano Nuovo botta e risposta tra il leader del Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini dopo che Letta ha fatto sapere di aver incontrato il fondatore di Open Arms Oscar Camps, Open arms, da Letta ...

Vaccini: Fdi presenterà mozione sfiducia su Speranza Lo ha detto nell'Aula della Camera Galeazzo Bignami di Fdi dopo l'informativa urgente del ministro Speranza sulla situazione dei vaccini. 'Fdi presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confro ...

Tra i politici, Salvini commenta "Su Dante parole incredibili e insensate", Giorgia"Parole ... Dato il ruolo di chiè forse un po' una difesa di ufficio . Una chiara difesa di Widmann ...Losu Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, GiorgiaNuovo botta e risposta tra il leader del Pd Enrico Letta e quello della Lega Matteo Salvini dopo che Letta ha fatto sapere di aver incontrato il fondatore di Open Arms Oscar Camps, Open arms, da Letta ...Lo ha detto nell'Aula della Camera Galeazzo Bignami di Fdi dopo l'informativa urgente del ministro Speranza sulla situazione dei vaccini. 'Fdi presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confro ...