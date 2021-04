Mediatori immobiliari | l' esame di abilitazione sarà on line

Advertising

riviera24 : Mediatori immobiliari, Camera di Commercio Riviere di Liguria: «L’esame di abilitazione sarà online» - CCIAARIVLIG : AVVISO 16.4.2021 Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria e il divieto ad effettuare esami in presenza, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediatori immobiliari

Speciale IBS leggere l'attualità. Una selezione di libri che aiutino a decifrare ciò che accade in Italia e nel mondo e capire i temi più caldi del momento Libri. Roberto Michels, La democrazia e la ...di Frosinone nei corsi sulla Disciplina della professione di mediatore e agente di affari. Ex Presidente della Commissione(ex ruolo legge 39/89) presso la Camera di Commercio ...La Camera di Commercio Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona rende noto che, alla luce del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che vieta di ...L’ente camerale ricorda che a questa prima sessione potranno partecipare soltanto i candidati già iscritti alla sessione programmata per novembre 2020 ...