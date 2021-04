Mandzukic cuore d'oro: rinuncia allo stipendio di marzo e lo devolve interamente in beneficienza (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo: soldi devoluti in beneficienza. Leggi su 90min (Di venerdì 16 aprile 2021) Il centravanti croato ha deciso diredi: soldi devoluti in

information1979 : #Mandzukic che rinuncia allo stipendio di marzo è una storia che spezza il cuore, non ho bisogno di vedere quanto g… - FlavioGribaudo : Bravo #mandzukic ?????? per una buona causa...rinuncia allo stipendio perché non è potuto essere a disposizione x il m… - j_giamp84 : #mandzukic si dimostra ancora un grande rinunciando allo stipendio di marzo. Sempre nel mio cuore marione. - salda__ : Mandzukic li ha devoluti all’Inter per aiutare chi è in difficoltà, che cuore -

